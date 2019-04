Čeští úředníci se bojí rozhodnout. Věci oddalují, protahují, posouvají někam, říká šéf NKÚ

„Neustále hovoříme o jedné věci, že nemáme dobré zákony, že zákony potřebujeme měnit a pořád věříme tomu, že zákony se změní v nějaký dokonalý systém, který začne fungovat. Ale regulujeme lidskou společnost a jednotliví občané reagují na zákony. Nedávno o tom napsal ústavní soudce velmi hezký článek o právu podle Felixe Holzmanna, kde upozorňuje na to, jakým nesmyslným způsobem lze interpretovat jednotlivé ustanovení,“ přiblížil.

Další příčina se pak nachází v postavení úředníků. V Česku sice vznikl služební zákon, ale úředníci jsou podle Kaly pod obrovským tlakem a v zásadě se bojí rozhodovat. „Místo toho, aby jim služební zákon zabezpečil možnost použít právo a rozhodnout, tak na ně vytváří takový tlak, že oni raději než by rozhodli, tak věc někam posunou, oddálí a protahují,“ nastínil.

Zatímco třeba v Polsku jsou schopní připravit výstavbu dálnice do pěti let, v tuzemsku se proces táhne třináct let, podotkl šéf NKÚ.