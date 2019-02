Nepovedlo se mi vysvětlit, že dálnice stavíme. Řidiči naši práci uvidí, říká ministr dopravy

„Nepovedlo se mi vysvětlit zejména médiím, že se staví, přestože se staví. Vy máte obvyklý vtípek o tom, co to je za ministra, když otevře jenom čtyři kilometry dálnic. Je to virtuální realita,“ komentuje ministr dopravy tempo, jakým rostou české dálnice.

„Můžete otevřít nějaký úsek dálnice jenom tehdy, když ho někdo někdy začal. A jestli se tady začínalo se stavbami naposledy v roce 2010 a poté až v roce 2015, tak každému, kdo má všech pět pohromadě, je jasné, že nemůžete otevírat desítky kilometrů nových dálnic,“ pokračuje.

V roce 2018 se v Česku podařilo otevřít pouze jeden dálniční úsek. Byly to necelé čtyři kilometry dálnice D7 od průmyslové zóny Triangle k Postoloprtům. Není to tolik, kolik silničáři původně plánovali, a stejně tak se nepodařilo zahájit všechny připravované stavby.