Každý má dostat šanci, tvrdí hnutí Pro život. Má však mít i právo na své tělo, kontruje Kolektiv 115

Do pražských ulic vyrazí v sobotu zastánci i odpůrci umělého přerušení těhotenství. Podle viceprezidentky a mluvčí hnutí Pro život Zdeňky Rybové jsou ženy k interrupcím nuceny. Ani Kolektiv 115 nesouhlasí s nátlakem vůči ženám, mluvčí hnutí Kateřině Jelínkové ale vadí i to, když je rozhodnutí pro potrat odsuzováno a označováno za vraždu. Jelínková a Rybová to řekly v pořadu Události, komentáře.