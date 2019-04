Na německé základně slouží u letounů s „talířem na zádech“ třináct českých vojáků

Český pilot, který si s ohledem na bezpečnost své rodiny nepřál zveřejnit jméno, létá se speciálně upravenými stroji už pět let. Má za sebou skoro dva tisíce letových hodin včetně operací do nebezpečných zón v Afghánistánu, Sýrii nebo v Libyii.

Co je to AWACS

A zkušenosti jsou to naprosto rozdílné. „Co jste si pomyslel, tak Albatros okamžitě prováděl. Tento stroj je velký, těžký a to znamená, že zadáte impuls do řízení, pak to chce být trpělivý a teprve pak se něco děje,“ říká český pilot, který zároveň velí českému kontingentu v Geilenkirchenu.

Mezi jeho podřízené patří také Daniel Podéšť pracující v kanceláři, která má na starosti zlepšování vybavení letadel AWACS. „Největší modernizací, kterou jsme v nedávné době ukončili, byla modernizace kokpitu. Přešli jsme ze starých analogových přístrojů na moderní glasskokpit,“ přibližuje Daniel Podéšť.