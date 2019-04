Babiš v případě obžaloby nerezignuje, řekl MfD. Čapí hnízdo je politický proces, zopakoval

„Nerezignoval bych, protože od začátku tvrdím, že je to politický proces. Že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mě se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti, je to 12 let stará věc,“ řekl listu. Za „absolutní skandál“ považuje, že je v kauze obviněná i jeho rodina. „Je to neuvěřitelná prasárna,“ dodal.

Vedle Babiše, kterému hrozí až deset let vězení, čelí stíhání jeho žena Monika, švagr Martin Herodes i dcera Adriana Bobeková. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje vyloučila policie koncem března k vlastnímu řízení.