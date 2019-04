Opozice chce mimořádnou schůzi. Řešit na ní bude Babišův údajný střet zájmů i hospodaření státu

Šéf Pirátů Ivan Bartoš ve čtvrtek apeloval na zveřejnění výsledků unijního auditu ohledně dotací pro Babišovu bývalou společnost Agrofert. Piráti tento týden ve sněmovně neúspěšně navrhovali, aby požádala Evropskou komisi o zveřejnění výsledků auditu do poloviny května, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu. Mluvit by se o tom mělo znovu. „Aby občané věděli, jestli premiér Babiš je tak čistý, jak celou dobu tvrdí,“ konstatoval Bartoš. Policie ve středu oznámila , že navrhuje obžalovat Babiše v kauze Čapí hnízdo.

Třetím tématem probíraným na mimořádné schůzi by měl být rozpočet. „Vláda stojí na místě, je to vláda odkladů, slibů a sliby není schopna plnit,“ konstatoval šéf KDU-ČSL Marek Výborný. Kritizoval chaotické kroky vlády, chybějící důchodovou reformu nebo neschopnost státu řádně financovat sociální služby.

Babiš nezveřejní investiční plán

Národní investiční plán, který premiér Babiš představil loni v listopadu a který obsahuje 17 000 projektů za 3,5 bilionu korun, je podle předsedy vlády interní materiál. Navzdory jeho předchozímu slibu tak poslancům poskytnut nebude.

„Národní investiční plán je moje myšlenka. Tady ho máte, pane Stanjuro. Koukejte, jak je celkem hezkej. A to je náš interní materiál a na vládě nebyl. A já vám ho nedám, protože je to náš interní materiál. A my z toho čerpáme a my z toho děláme rozpočet (20)20, (20)21, (20)22,“ uvedl předseda vlády a ANO. „Já jsem to vymyslel, my jsme to odmakali a děláme na tom, abychom sehnali ty peníze. Proč bych vám to dával,“ dodal.

Stanjura se plánu dožadoval na základě Babišova slibu z konce loňského listopadu. Premiér mu tehdy v odpovědi na písemnou interpelaci napsal, že Národní investiční plán „bude v nejbližší době předložen vládě ČR ke schválení“.