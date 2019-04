Zametání pod koberec, říká o vyšetřování Babišova údajného střetu zájmů Bartoš. Jen procesy, reagoval Vondráček

přehrát video Události, komentáře: Zametání pod koberec, zhodnotil vyšetřování Babišova střetu zájmů Bartoš

Detaily šeření Evropské komise o tom, zda je, nebo není Babiš ve střetu zájmů, znají od pondělí europoslanci z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Podrobnosti jim prozradil eurokomisař Günter Oetinger. Jednání ale bylo neveřejné a to šéfovi Pirátů Bartošovi vadí. Podle něj se celé řízení táhne. „Tam nejsou dodrženy termíny. Povinnost Evropské komise ze zákona je neprodleně to vyřešit. A pokud se k tomu vyjadřovali už před mnoha měsíci, tak tady trvá období, kdy Komise šetří, nešetří, posílá dopisy… Komise se ptá lidí, kterých se to týká, jestli se jich to týká, tak pokud oni tvrdí, že je všechno v pořádku, jak to Komise posoudí? Teď se dozvídáme, že 15. května se to bude teprve odesílat českým úřadům, ty mají dva měsíce na odpověď. A to celé se týká auditu předtím, než začalo platit evropské nařízení o střetu zájmů. Mně to prostě připadá jako zametání pod koberec,“ shrnul Bartoš. Piráti už dříve vyzvali Komisi, aby své závěry zveřejnila.

S jeho závěrem ale předseda sněmovny a místopředseda Babišova hnutí ANO Vondráček nesouhlasí: „Nevím o důvodu, proč by měl eurokomisař Oettinger zájem na nějakém oddalování za každou cenu. Jsou to procesy. Komise nemá být politická, má konat v souladu s evropským předpisy.“ V pondělí věc komentoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Po neveřejném jednání s Oettingerem uvedl, že závěrečné zprávy z rozsáhlého auditu, který v minulých měsících prováděla Evropská komise v České republice kvůli možnému střetu zájmů premiéra, připraví příslušná ředitelství Komise do 15. května. Praha pak bude mít dva měsíce na reakci. Podle Zdechovského se šetření Evropské komise týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

„Evropská komise rozhoduje o muži, který do Bruselu jezdí jednat s ostatními lídry, to je velice ožehavé. Komise ale rozhoduje nejen o něm, ale jak rozhodne v tomto případě, tak se bude muset rozhodovat i do budoucna. Komise navíc nechce být nařčena z toho, že ovlivňuje volby do Evropského parlamentu, proto termínu oddaluje, co to jde.“ Lukáš Dolanský zpravodaj ČT v Bruselu

Bartoš: Babiš by vůbec neměl být v této situaci

Andrej Babiš premiér, šéf hnutí ANO „Je to pokračování účelového boje proti mé osobě s cílem dostat mě z politiky. To se přeneslo díky našim poslancům a různým udavačům na půdu Evropské komise.“

Bartoš připomněl stanovisko právníků Evropské komise, které zveřejnila média loni v prosinci. Podle nich Babiš ve střetu zájmů zůstává. „Premiér podle slovenského rejstříku Agrofert ovládá, sveřenský fond to neřeší. Podle nás by bylo nejlepší zbavit se té pozice, nepobírat dotace, nebo nebýt v politice. Odstoupení z komise dozorující rozdělování dotací není správné, premiér by měl mít vliv na dotační politiku. Jenže je ve střetu zájmů,“ upozornil Bartoš.