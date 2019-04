Vláda umožní obcím stavět sociální byty za dotace. Letos na ně dá miliardu

Dotace mají sloužit na pořízení sociálních bytů s nízkým nájemným pro domácnosti, jimž s příspěvkem na bydlení po odečtení normativních bytových nákladů nezbývá ani 1,6násobek životního minima a jsou bez šancí na běžné bydlení. Úvěry by měly být na dostupné byty za obvyklé nájemné pro středně příjmové domácnosti. Radnice je mohou nabídnout také potřebným profesím, a to třeba lékařům, učitelům či policistům.

„Smyslem financování přes Státní fond rozvoje bydlení je možnost kombinace dotace a výhodného úvěru a nemusí se jednat ani o výstavbu na zelené louce, ale možný je i nákup jednotlivých bytů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Pro letošní rok vláda připravila pro program jednu miliardu korun, z toho na sociální byty 650 milionů korun a na úvěry 350 milionů korun. „V následujících letech chceme pro každý rok vyjednat tři miliardy korun, z toho dvě miliardy na dotace a jednu miliardu na zvýhodněné úvěry,“ uvedla Dostálová.

V dalších letech by se podle MMR mohly ročně v obcích postavit až dva tisíce sociálních a dostupných bytů. „Státní fond rozvoje bydlení zveřejní výzvu pro příjem žádostí co nejdříve, tedy ihned po nabytí účinnosti nařízení vlády,“ uvedlo ministerstvo.

Desítky tisíc potřebných

V případě sociálních bytů kabinet počítá s dotací až do 100 procent uznatelných nákladů. V případě dostupných bytů pro středně příjmové a jiné žadatele program umožní kombinaci s nízkoúročeným úvěrem z fondu bydlení, s komerčním úvěrem nebo vlastními penězi obce.

Vzniknout by měly byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních, a to v sociálním, dostupném či smíšeném domě. V sociálním domě, kde by byl také domovník či sociální pracovník, by mohlo být nejvýš 12 sociálních bytů s koupelnou s umyvadlem a vanou či sprchou, toaletou a kuchyní s linkou s vařičem a troubou.

Sociální byt by podle podkladů k nařízení potřebovalo 62 až 65 tisíc domácností v takzvaném tržním selhání. Na běžném trhu se jim kvůli nízkému příjmu a dalším znevýhodněním nedaří přiměřené bydlení najít. Podle analýzy Platformy pro sociální bydlení loni bylo ve vážné bytové nouzi 54 tisíc domácností.