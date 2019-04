Svíce nebo plachty. Ovocnáři s napětím sledují teploměry, s ranním mrazem bojují o letošní úrodu

O 300 kilometrů dál, na Znojemsku, zase sadaři bojují o úrodu meruněk. Pravidelně proto na pozemku rozmisťují hořící svíce. „Zhruba 200 svíček na hektar, což by mělo stačit při teplotách do minus tří až čtyř stupňů tak, aby se teplota udržela kolem nuly,“ vysvětluje sadař Tomáš Letocha z formy Ökoplant International Slup.

Budoucí úrodu teď chrání bílou textilií za 600 tisíc korun, pod kterou schová asi polovinu rostlin. „V pět hodin ráno tady máme na teploměru minus pět stupňů Celsia, teplota neustále kolísá. Jaká bude škoda, to uvidíme odpoledne,“ popisuje Hanč.

Také v jeho sadu zahřívají květy mladých stromků dvěma stovkami svící na hektar. „Kdyby byl květ poškozen mrazem, tak by ten semeník, který je uvnitř, nebyl zelený, ale byl by zhnědlý,“ vysvětluje Laňar.

„Jsme severněji položeni, trošku výš než jižní Morava, kde je nástup vegetace ranější. Je to o deset až čtrnáct dnů dřív. To rozhoduje, jestli to poškození přijde, nebo nepřijde,“ vysvětluje vinohradník a enolog Martin Nesvatba.

Ani on ale ještě nemá vyhráno. Sadaři napříč republikou zůstávají v napětí až do poloviny května, protože přijít ještě mohou takzvaní ledoví muži.

„Je to do určité míry i výzva do budoucna, abychom začali šlechtit nové odrůdy, které budou odolnější a také aby o něco později rašily a kvetly,“ dodává předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.