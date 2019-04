Méně, než se čekalo? Podle Zaorálka Číňané v Česku peníze mají, ale neumí je investovat

Podle statistiky ČNB činila hodnota čínských investic ke konci roku 2017 14,7 miliardy korun a třeba prezident Zeman přitom při podepisování dohod s Čínou před třemi lety hovořil o částce o řád vyšší.

Lubomír Zaorálek ovšem nevnímá vývoj posledních let jako nečekaný; prý nejde o to, že by Číňané v Česku nechtěli investovat, ale nevědí jak na to. „Mají ranec peněz a nevědí, jak je utratit. Nemají na to know-how, ukazuje se, že je to velice obtížné. Udělali investici do dálnice v Polsku, skončilo to fiaskem,“ shrnul nynější předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny.