Náměstek Bärtl, který vykázal tchajwanského zástupce z jednání, dostal vytýkací dopis

Poslanec Mikuláš Peksa (Piráti) neprosadil do usnesení výzvu, aby vláda zacházela s představiteli Tchaj-wanu s respektem.

Peksa poté také kritizoval vysvětlení, které Bärtl na výboru přednesl. „Jsem poměrně nespokojený, přijde mi, že se to snaží zamést pod stůl,“ řekl. Incident vnímá jako velkou chybu, kterou se české straně nedaří napravit. Podle něj by dávalo smysl, kdyby kvůli záležitosti odstoupila Nováková.

„Bylo to nešťastné, to všichni vidí, ale to vysvětlení je dostačující. Nemyslím, že by to nějak zhoršilo naše vztahy s Tchaj-wanem,“ řekl místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO). Podle něj není odchod Novákové na místě.

Kritizoval naopak chování čínského velvyslance a připomněl, že ambasador už koncem loňského roku postupoval nestandardně, když informoval o obsahu neformálního jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli technologické firmě Huawei. Ten následně výroky diplomata označil za lži.

Zaorálek: Je to špatně a málo profesionální

Podle předsedy výboru Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ministerstvo průmyslu situaci dobře nezvládlo. „Tohle jsou nebezpečné věci, které mohou znamenat precedenty, které budou znamenat, že Česká republika bude ustupovat ve věcech, ve kterých je třeba držet dohodnutou pozici,“ řekl.

„Pořád si nejsem jistý, že všichni úplně jasně chápou, co je smysl toho pojmu, že máme svou vlastní evropskou nebo českou politiku jedné Číny, jejíž součástí je i to, že máme obchodní a kulturní vztahy s Tchaj-wanem,“ vysvětlil Zaorálek.