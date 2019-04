Mám právo interpelovat i finanční úřad, řekl Filip spolustraníkům o dopisech na podporu stíhaného Horáčka

Vojtěch Filip nakonec hovořil s výkonným výborem své strany o dopisech finančnímu úřadu kvůli stíhanému podnikateli Horáčkovi jen stručně. Stanislav Grospič upřesnil, že šéf KSČM mluvil o tom, že má právo finanční úřad interpelovat. Podobně se Filip vyjádřil již dříve veřejně. „Je právem každého poslance, tedy i moje, interpelovat vedoucí správních úřadů, ne jen ministry,“ řekl.

Podle Grospiče se s tím členové výboru spokojili a nikdo nechtěl o Filipově kauze hovořit podrobněji.

Názory komunistů na postup předsedy strany jsou ale rozpolcené. Výbor dostal dopis od skupiny členů, který je vůči Vojtěchu Filipovi velmi kritický. Signatáři žádali o co nejpodrobnější vysvětlení kauzy.

Další ale hovoří o politickém boji a snaze poškodit KSČM před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Výzvu členů odmítl předseda komunistického poslaneckého klubu Pavel Kováčik s tím, že jde o skupinu, která je vůči Filipovi kritická dlouhodobě. „Je to neustále jedna a ta samá věc a jedna a ta samá skupina lidí. Pro mě je to velmi menšinový názor určité frakce v KSČM,“ řekl.