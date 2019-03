Vondráčka přijal papež, předseda sněmovny ho pozval do Česka

Papež František přijal předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Ten hlavu katolické církve pozval do Česka s tím, že by papež mohl do Prahy zavítat v roce 2021 u příležitosti 1100. výročí násilné smrti svaté Ludmily. Svatý stolec ale zatím cestu nepotvrdil a obě strany budou ještě o možné návštěvě dál jednat.