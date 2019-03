Většina sněmovních stran si vazby s NATO cení. Kritičtí jsou komunisté a SPD

Pro premiéra a lídra hnutí ANO Andreje Babiše je nezpochybnitelné, že jsme součástí Aliance. „Jsou to naši spojenci a pro naši bezpečnost je to důležité,“ komentoval českou účast v Severoatlantické alianci dvacet let po vstupu.

Předseda ODS Petr Fiala Alianci vnímá jako garanci bezpečnosti pro Českou republiku, svobod a také jako výraz české příslušnosti k Západu. Piráti pak jdou ještě dál v ocenění českého členství. „Pro Česko to znamená, že je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě,“ říká člen sněmovního zahraničního výboru Mikuláš Peksa.

Ministr vnitra a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček se s tím ztotožňuje. Podle jeho slov neměla naše země nikdy tak silné bezpečnostní garance, jaké poskytuje členství v NATO. Ondřej Benešík z KDU-ČSL vyzdvihuje vedle společné obrany členských zemí také sdílení společných hodnot.