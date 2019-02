Armádní nábory zabírají: Vojáků je nejvíc od zrušení povinné vojenské služby

„Přírůstek v roce 2018 činil 1997 vojáků z povolání, 626 občanských zaměstnanců a 77 státních zaměstnanců. V témže roce ubylo 995 vojáků z povolání, 515 občanských zaměstnanců a 67 státních zaměstnanců,“ uvedl Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany. Počet vojáků a zaměstnanců obrany tak každoročně roste už od roku 2014.

„Armáda má co nabídnout, to je ten důvod, proč se k nám lidé hlásí. Je to atraktivní prostředí, doma i v zahraničí, jak výcvik , tak i různé odborné kurzy i jazyková příprava,“ uvedla poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR pro lidské zdroje Lenka Šmerdová.

Třeba u protiletadlového pluku ve Strakonicích a dělostřeleckého pluku v Jincích ale stále chybí stovky mužů a žen, hlavně v základních funkcích. U konkrétních armádních jednotek jsou ale velké rozdíly – třeba čtvrtá brigáda rychlého nasazení nebo sedmá mechanizovaná brigáda mají skoro všechna tabulková místa plná.