"Sůl nad zlato" platí jen do 5 gramů denně. Pak je z ní skrytá hrozba pro dospělé i děti

„To není umění, vařit se solí,“ praví král v klasické filmové pohádce. Přestože on sám s touto tezí nepochodil, dnes je opět aktuální. Ne snad, že by se mělo vařit zcela bez soli, ale podle expertů to s ní Češi v kuchyni – nebo spíše při nákupech – přehánějí.

Podle mezinárodních zdravotnických doporučení by zdravý dospělý člověk neměl denně sníst více než pět gramů soli, pro děti je to pak ještě méně. V Česku je ale průměr na osobu 16,5 gramu. Většinou nejde o to, že by si lidé do jídla sůl ve velkém sypali, ale již si kupují velmi slané jídlo. „Největší část zkomzumujeme v potravinách, které si běžně kupujeme, běžně je jíme. Sůl je tam rozpuštěná,“ upozornil primář pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce Ivan Peychl.