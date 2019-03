„Nevnímal jsem to jako standardní.“ Soud rozplétal poslanecké trafiky v kauze Nagyová

Státní zástupce tvrdí, že v roce 2012 přislíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Poté, co byl balíček schválen, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu.

Verzi obžaloby v úterý nahrála právě výpověď bývalého výkonného ředitele pražského letiště Chvojky. Když dostal informaci, že má Fuksa do představenstva Aeroholdingu nastoupit, ptal se, koho nahradí – a prý mu bylo řečeno, že pro něj zřejmě vznikne nové, šesté místo. Fuksovi pak po nástupu byla podřazena právě Chvojkova agenda, která souvisela s nákupy pozemků v okolí letiště.

„Stačila informace: ‚Tvoji sekci přehodíme pod Fuksu, aby aspoň něco měl.‘ Aby měl nějakou agendu, kdyby se někdo ptal, co dělá, a aby se neukázala prázdná organizační struktura, že tam nic nemá,“ řekl Chvojka soudu. „Jako úplně standardní jsem to nevnímal.“

Fiala: Nikdo mě neoslovil

Jako svědek číslo dvě se hlásil současný poslanec SPD a někdejší člen ODS Radim Fiala. Popsal, jak měl s Nečasem kvůli daňovému balíčku spory, které vyvrcholily jeho odchodem od občanských demokratů. Uvedl, že mu nikdy nebyla nabídnuta funkce za to, že by změnil názor. „Nikdy mě nikdo neoslovil,“ řekl. Neví prý ani o tom, že by někdo z obžalovaných vedl separátní jednání se Šnajdrem, Tluchořem nebo Fuksou.

V úterý vypovídal i exředitel ČD Žaluda. Žalobci pracují s verzí, že za šéfování Žaludy byl na návrh exposlance Tluchoře zvolen Libor Antoš členem dozorčí rady drah. „Jako management drah jsme neměli žádnou možnost tento proces ovlivňovat,“ sdělil Žaluda a uvedl, že Romana Bočka znal jako kolegu, s Nečasovými komunikoval ohledně pracovních záležitostí.

Bez Beneše, znovu v dubnu

Sami obžalovaní vinu odmítají. Nečas už dříve uvedl, že nikomu nic nenabízel, pouze se v době stranického volebního kongresu snažil vyřešit rozkol v ODS. Obžaloba je podle něj vykonstruovaná a nepravdivá. Příslib trafik u soudu v minulosti popřela také zmíněná trojice poslanců.

Nečasovi a Bočkovi hrozí v případě prokázání viny až šest let vězení. Nečasové až osm, protože je obžalována také z krácení daní u luxusních darů, které dostávala v době, kdy zastávala funkci šéfky premiérova kabinetu.