Veterán Boček obdrží nejvyšší státní vyznamenání

Nejvyšší státní vyznamenání ve třetí třídě – za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost – udělil Bočkovi v roce 2010 Václav Klaus. Stávající hlava státu tak Klausův krok ještě vystupňovala a záměr dekorovat Bočka nejvyšším možným vyznamenáním Zeman oznámil při pondělní oslavě veteránových šestadevadesátých narozenin.

„Vždy jsem podporoval naše veterány a vždy jsem odmítal neúctu k těm, kdo bojovali ve druhé světové válce,“ uvedl mimo jiné prezident. „Od té doby, co jsem se ujal prezidentského úřadu, považuji za samozřejmé, že každé vyznamenání je vyznamenáním první třídy.“

Zeman by zároveň rád Bočka povýšil do hodnosti armádního generála, což je nejvyšší vojenská hodnost – k návrhu tohoto povýšení prezident v pondělí vyzval ministra obrany Lubomíra Metnara s tím, že by Bočka rád povýšil už před říjnovými oslavami, nejlépe při výročí konce druhé světové války 8. května.