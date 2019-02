Z Prahy do Ostravy se dostanou i cestující bez místenky, dráhy o povinnosti už neuvažují

Zavedení povinných místenek v expresech Praha–Ostrava, z nichž většina pak pokračuje buď do Polska nebo na Slovensko, avizovaly České dráhy loni na podzim. Mělo to tak být od února nebo března. Změnu dávaly dráhy do souvislosti se státními slevami pro děti, studenty a seniory, po kterých výrazně přibylo cestujících. Nakonec však v expresech povinné místenky nebudou.

„Zavádět povinné místenky ve vlacích, kde nejsme schopni na sto procent dodržovat řazení, je asi nesmysl,“ řekl webu Zdopravy.cz Radek Dvořák, který je novým členem představenstva ČD pro obchod. Nahradil Michala Štěpána, který s myšlenkou povinných rezervací v expresech přišel a očekával od nich „zvýšení konkurenceschopnosti a garanci komfortu“.