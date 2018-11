České dráhy zdraží jízdné, chystají i povinné místenky v expresech Praha–Ostrava

Na druhé straně slibují dráhy, že na více regionálních tratích nabídnou základní jízdné zlevněné o 25 procent a také že zvýší vzdálenost, na kterou je možné kupovat si časové traťové jízdenky. Nově se budou prodávat až pro 150kilometrovou trasu (dosud 120 km), využijí ji třeba cestující z Prahy do Chocně, Stříbra či Děčína nebo z Ostravy do Uherského Hradiště.

Podle mluvčího drah Petra Šťáhlavského vzrostou ceny o 2,5 procenta, zdražení dávají dráhy do souvislosti s inflací, nikoli s růstem cen dalších vstupů. „Cena obyčejného jízdného beze slev u nejčastějších vzdáleností se zvedne o 1 až 2 koruny,“ vyčíslil mluvčí. Třeba jízdenka na vzdálenost 100 kilometrů však zdraží již o čtyři koruny – ze 147 na 151 korun.

Bude platit od 9. prosince 2018 do 7. prosince 2019.

V povinně místenkových vlacích by neměl nikdo stát v uličce či na představcích u dveří, na druhé straně hrozí, že cestující zůstanou na nádraží. ČD ale slibují, že spojení mezi Prahou a Ostravou posílí. „Vracíme se k modelu se základním dvouhodinovým intervalem vlaků SC Pendolino a k tomu přidáváme další expresy do Varšavy, Krakova, Žiliny nebo Opavy,“ slíbil Štěpán s tím, že pokud se předem ukáže, že bude některý povinně místenkový vlak vyprodaný, dráhy k němu přidají další vozy.

Místenky v pražsko-ostravských expresech ale nebudou povinné od úplného začátku platnosti jízdního řádu. Ještě předvánoční nápor by tedy měl být ve znamení tradičního mačkání v uličce. Konkrétní termín zavedení povinnosti bude podle Michala Štěpána záviset na tom, jak budou provoz vlaků ovlivňovat výluky – to by měl ukázat Roční plán výluk, který vydává Správa železniční dopravní cesty. „Předpokládám, že rozhodnutí padne k 1. únoru nebo 1. březnu,“ avizoval.

V provozu vlaků bude jen málo změn

Z hlediska provozu vlaků nový jízdní řád mnoho změn nepřinese. Jednou z nejvýraznějších novinek bude zkrácení jízdní doby mezi Rokycany (potažmo Prahou) a Plzní zhruba o deset minut díky plnému zprovoznění nového tunelu u Ejpovic. Expresy z pražského hlavního nádraží do Plzně dojedou za hodinu a čtvrt, ze Smíchova za hodinu a šest minut.