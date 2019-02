Grégr hájil privatizaci Mostecké uhelné. Podle exministra byla úspěšná

Zároveň ale na dotaz soudkyně pražského městského soudu připustil, že nebylo žádným tajemstvím, že management MUS usiluje o výhradní vlastnictví firmy. Říkalo se to prý v kuloárech.

Grégr považuje privatizaci Mostecké uhelné za úspěch

Devětaosmdesátiletý Grégr uvedl, že privatizaci MUS považuje za standardní a úspěšnou. Privatizovat státní podíl bylo podle něj zapotřebí poté, co stát ztratil v roce 1998 ve společnosti majoritu, takže nemohl zasahovat do jejího rozhodování v době, kdy před MUS stály zásadní a stěžejní úkoly. „Skoro jsme byli rádi, že jsme se toho zbavili,“ poznamenal.

20. prosince 2018 - Švýcarský federální soud v novém řízení o výši trestu uložil v kauze třem českým podnikatelům vězení v délce od 36 do 46 měsíců. Deník N napsal, že jde o zmírněné trestů o měsíce. Marek Čmejla byl podle deníku uznán vinným z podvodu a závažného praní špinavých peněz, za což mu soud uložil 46 měsíců odnětí svobody a pokutu 24 200 švýcarských franků (550 tisíc korun). Jiří Diviš byl podle soudu spolupachatelem v podvodu a praní špinavých peněz, do vězení má jít na 41 měsíců s pokutou 41 400 švýcarských franků. Oldřich Klimecký si podle Deníku N vyslechl verdikt 36 měsíců odnětí svobody, přičemž jen 18 měsíců je nepodmíněný trest; zaplatit má také pokutu 6300 švýcarských franků. Muži se proti verdiktu mohli odvolat.

26. listopadu 2018 - Případem se začal zabývat pražský městský soud. Podle obžaloby Čmejla, Diviš, Klimecký i další vymysleli plán, jehož cílem bylo ovládnout MUS za její vlastní finanční prostředky. Údajně vytvořili záměrně nepřehlednou strukturu firem, aby zastřeli, že nejpozději od května 1998 vlastnili nebo měli pod kontrolou nadpoloviční většinu akcií uhelné společnosti, což před ostatními akcionáři včetně státu zatajili. Poté prý záměrně vyčkali, až cena akcií klesla, a od státu v roce 1999 koupili jeho podíl přes firmu Investenergy za výrazně nižší cenu. Česku tím údajně způsobili škodu nejméně ve výši 3,2 miliardy korun a hrozí jim za to až desetileté vězení. Poškození požadují po bývalých manažerech MUS přes 15 miliard korun, z toho devět miliard žádá stát.

4. února 2015 - Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které kauzu MUS dozoruje, oznámilo, že chce případ uzavřít do poloviny roku 2015. Ohlášený termín se později posunul; nejprve na konec loňského roku, posléze mělo být vyšetřování ukončeno v lednu 2016.

10. října 2013 - Švýcarský soud uznal vinnými Diviše, Koláčka, Čmejlu, Krause i Klimeckého z podvodů a praní špinavých peněz. Uložil jim nepodmíněné tresty vězení od roku a čtyř měsíců do čtyř let a čtyř měsíců a podmínečné pokuty. Belgičan De Groote, který Appian v minulosti v ČR reprezentoval, dostal pouze peněžitý trest.

2003 - Majetek Appian Group koupil fond Appian Central European Development Fund, spravovaný bankou Credit Suisse First Boston.

Listopad 1993 - Spojením bývalých státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina vznikla MUS. Část akcií firmy šla do kuponové privatizace, další část akcií stát rozdal městům a obcím. Státu zůstal zhruba 46procentní podíl.

„Podle evropského práva nemůžou být lidé trestáni za jednu věc dvakrát. Očekává se proto, že v okamžiku, kdy někdo z nich nastoupí do vězení ve Švýcarsku, jejich kauza v Česku skončí. První je na řadě Antonio Koláček, nastoupit by měl v květnu.“

„Investenergy jsem považoval za brokerskou společnost, která nakupuje akcie, což je běžný způsob nákupu akcií na trhu. Neviděl jsem v tom žádný problém,“ podotkl bývalý sociálnědemokratický politik.

Na vyvádění peněz Grégr slovně upozornil kolegu z vlády

Pochybnosti měl Grégr naopak podle svých slov ohledně prostředků, za které byla odkoupena majoritní část MUS. Po nástupu do funkce jej prý kdosi na ulici anonymně upozornil na to, že z firmy jsou vyváděny peníze do společnosti Newton, kterou založil obžalovaný Antonio Koláček.

Grégr v pátek řekl, že na to ústně upozornil tehdejšího ministra Jaroslava Baštu, který měl na starosti zpravodajské služby. Bašta mu prý následně řekl, že věc prověřil a že je všechno v pořádku.

„Tím jsem to pro mě považoval za skončené. Nikoho dalšího z vlády jsem o tom neinformoval,“ doplnil Grégr na otázku soudkyně. Ohledně Newtonu se prý následně dověděl, že převod peněz z MUS měl „charakter půjčky“.