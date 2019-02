„Otec byl přísný a tvrdý,“ vzpomíná dcera Jaroslava Macha, kterého komunisté věznili kvůli víře

Sodoma Gomora, nebo vytoužená svoboda?

Nick měl ukrajinské kořeny, v dětství žil v Německu a teprve později se s rodiči odstehoval do Spojených států. Pro Annu, která mu učarovala, se po pár letech do Československa vrátil, oženil se s ní a odvezl si ji do Spojených států. „Maminka byla smutná, a otec mávl rukou, že jsme nevydařené děti a že jdu do Sodomy Gomory,“ vzpomíná Anna.