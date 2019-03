Slumy se upínají na lanovky, Česko na sociální bydlení. Nic z toho není spásotvorné řešení chudoby, říká odborník

K tomu ještě patří punitivní urbanismus (viz Fakta). Sám o sobě nezpůsobuje bezdomovectví, ale přispívá k jeho reprodukci. Nátlak a jím způsobená represe vyčleňují bezdomovce jen do určitých lokalit. Ti se pak už baví jen mezi sebou.

Vždyť máme možnost vyhlášení osobního bankrotu. To nemůže pomoct?

Opatření a restrikce, které omezují využívání veřejného prostoru a vedou k vytlačování bezdomovců z veřejných míst, jako například nádraží, náměstí a tak podobně. Cílem bývá revitalizace. Příkladem může být vyčištění New Yorku za Rudyho Giulianiho nebo nedávné zanesení zákazu spaní na ulici do maďarské ústavy.

Právě, přesně o tom mluvím. I tento fakt sám o sobě vyjadřuje určitou asymetrii ve světě. Druhá rovina je jistá estetizace chudoby. Pro určité typy lidí, barvy pleti nebo postavení je chudoba slumů nebo i bezdomovců „esteticky hezká“. Například záběr z dronu na domky ve slumu působí impozantně a může to mít až romantizující tendence. Podobné tendence najdeme i u nás: vrásčitá tvář, starý pán, jak tlačí kárku. Tyto výjevy jsou velice populární.

Je to fascinace exotikou?

Tohle všechno se z popisování lidských příběhů vytrácí. Ty jsou zredukované jen na to: podívejte se, to jsou lidé a také mají rodiny a tak dále.

Přitom pozorujeme velký paradox. Když přijde nějaká cizí korporace a skoupí území, ať už kvůli vodě, biopalivům nebo čemukoliv jinému, tak ono se to může pozitivně projevit na HDP. Ale takový investor hodně peněz z té původní země odlije. Takže navzdory stoupajícímu HDP má takový postup devastující účinky na místní a chudoba se jen prohlubuje.

Procesy, které tam probíhají, způsobují masivní migraci do měst. Dochází k zabírání půdy. Korporace nebo stát, v případě Afriky je to hlavně Čína, která investuje opravdu ohromné peníze. Často za skutečně směšné částky skupuje půdu, což způsobuje, že lidé ztrácejí původní způsob obživy, orientují se na města, kde se život stává jednodušším. To uvádí do pohybu další procesy, jako je například migrace do Evropy.

Proč tedy odcházejí do měst, navzdory tomu, že je čeká život ve slumech? Za prací, která bude pravděpodobně stejně nelegální a špatně placená?

Soustředěním se na lidské příběhy všedního dne se zakrývají procesy, které za tím stojí, které to způsobují a k tomuto celému vedou. Podstatné například je, že v subsaharské Africe sedmdesát procent lidí žijících ve městech žije ve slumech. To je obrovské číslo.

Krásnou ukázkou je film Kibera: Příběh slumu. Snímek se mi líbí, vizuálně je opravdu velmi povedený a zajímavý. Dokument ukazuje, že Kibera není jen doupě nějakého nemorálního jednání, ale že její obyvatelé každodenně žijí, mají své životy, vydělávají si. Mají své vztahy atd. Což je přesně ten popis každodenního hrdinství, že i v těch podmínkách žijí, vstávají do práce a jsou to normální lidé.

Ukazují se jenom příběhy, a to téměř modelově: „Pan František, stalo se mu toto a toto. Nyní každý den zápolí o živobytí a tlačí kárku.“

Ano, může jít i o naivní příběhy. Mám na mysli spíš způsob, jakým jsou chudoba a život na ulici popisovány. Všeobecně se sklouzává k jednorozměrným popisům. I v dobré víře ukázat zápolení lidí se příběhy redukují na popis sexy každodennosti. Odhlíží od politickoekonomických makrostruktur, které to celé vytváří.

Ve své práci poukazujete na zkreslování chudoby jako každodenního hrdinství. Toho, jak ji vnímá veřejnost nebo jak je zobrazována. Mohl byste upřesnit, co konkrétně vám vadí?

Jak by se podle vás mělo bezdomovectví zobrazovat?

Kladl bych důraz na to, že bezdomovec není jenom člověk na ulici. Člověk, který pije, žebrá a vybírá popelnice. Je to mnohem širší. Patří sem lidé na ubytovnách, lidé špatně žijící. Kladl bych důraz na to, že takový člověk se nevěnuje jenom strategii přežití, ale město aktivně prožívá.

Často zůstává opomenuté emocionální prožívání města i třeba v kontextu osobního života bezdomovců. Důležité je ukázat emoce, ukázat, že dokážou být veselí, střízlivě veselí a smutní. Ukázat také, jak tráví volný čas.

Střízlivě veselí, to mě zaujalo. Vy jste se před několika lety v projektu HOBOhemia věnovali tomu, jak žijí čeští bezdomovci. A tématem byl i alkohol. Co jste zjistili?

Bezdomovectví i v odborných publikacích bývá často chápáno jako problém primárně spojený s určitou patologií, nikoliv s chudobou. K tomu je třeba říci, že bezdomovectví je primárně formou extrémní chudoby. Bezdomovectví chudobou začíná a chudobou také končí. Nicméně jeho příčiny v individuální rovině bývají vysvětlovány patologicky: alkohol, hráčství, drogy a tak podobně.

Například o bezdomovcích se často automaticky předpokládá, že pijí alkohol. To ale v žádném případě neodráží skutečnost, alkohol konzumují méně, než se předpokládalo. Čtyřicet procent žen uvedlo, že alkohol nepije vůbec. U mužů jde asi o 20 procent respondentů, kteří podle svých slov nepijí vůbec. Méně údajně pijí také jedinci žijící v institucích a bytech (přibližně 60 procent) v porovnání s těmi nocujícími na ulici nebo v noclehárně (přibližně 40 procent).

Řada studií ukazuje, že alkohol nemusí nutně vést k bezdomovectví. Spousta lidí určitých profesí, jako jsou lékaři nebo třeba právníci, mají problémy s alkoholem, a stejně se tito lidé nestanou bezdomovci.

Uvedl byste příklad, jak emocionálně vnímají bezdomovci třeba Prahu nebo Plzeň, kde jste s výzkumem začínal?

V projektu, který skončil před dvěma lety, jsme dávali bezdomovcům foťáky. Oni vyfotili svůj den a my jsme se jich ptali, proč ten konkrétní snímek udělali. Povedený snímek byl například barometr v centru Plzně. Ptali jsme se autora, proč si ho vybral. On úplně automaticky odpověděl: „Ten tam je prostě od dětství. Už jako dítě jsem se na něj koukal.“ V tom se rozkrývá, že Plzeň je pro něj městem vzpomínání na dětství, že není jen místem, kde vybírá popelnice a snaží se přežít.

Mohou chodit po určitých trasách podle toho, jaké fáze života, ať už pozitivní nebo negativní, jim konkrétní prostředí ilustruje. Nechodí na místa, kde mají negativní zkušenost. Chodí tam, kde mají dobrý prožitek.

Pokud jde o příběhy z Prahy, vzpomínám si třeba na dvojici kamarádek, které se vyhýbaly bezdomoveckým místům. My jsme to nazvali „nemísty“. Chodily hezkými upravenými částmi města, protože jim to dělalo dobře, jako třeba park s vodotryskem. Bylo i pěkné, že estetiku a emocionální vnímání parku jim narušilo, když v něm někdo ležel na trávě. Ony chtěly vidět jen květiny a zahradu.