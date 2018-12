Kam v Maďarsku mizí bezdomovci? Mnoho z nich asi našlo úkryt mimo společnost, míní antropoložka

Streetlawyer Association, která poskytuje lidem v těžkých životních situacích právní poradenství, uvedla, že v průběhu Anitina řízení bylo porušeno právo na spravedlivý proces. Soud totiž ženě neumožnil, aby se osobně účastnila jednání v soudní síni, přestože byla v budově soudu. V praxi to znamenalo, že mohla sledovat řízení pouze na obrazovce, zatímco její právníci s ní konzultovali pouze prostřednictvím telefonních hovorů.

Varování už dostalo minimálně 250 bezdomovců a podle antropoložky Évy Tesszy Udvarhelyi bylo dosud nejméně jedenáct lidí potrestáno. Jeden z prvních případů se dostal k soudu jen čtyři dny poté, co začala platit změna zákona. Případ na svém webu popisuje organizace Utcajogasz.hu (Streetlawyer Association). Jednalo se o jednašedesátiletou ženu jménem Anita. Ta přišla o bydlení před rokem po smrti partnera. Soud Anitě udělil poslední varování, což znamená, že příště ji čeká buď vězení, nebo veřejně prospěšné práce.

Nicméně podle antropoložky Évy Tesszy Udvarhelyi se policie snaží zákon vynucovat poměrně v klidu a konflikty jsou spíše výjimkou. „Myslím si, že policie se snaží být lidská, jak to jen jde. A to i když je pod velkým politickým tlakem.“

Prázdné budapešťské podchody a čisté město jsou výsledkem toho, že se bezdomovci tísní v ubytovnách, i když by někteří dali přednost ulici. „Je to stejné jako v Česku. Lidé si často nesmí do ubytoven přivést zvířata, své psy, vadí jim nedostatek soukromí. Navíc v ubytovnách se často krade a dochází k násilí,“ konstatuje Pavlína Janebová.

Ubytovny jsou často přeplněné pod náhlým náporem klientů. Vláda sice vyčlenila finanční prostředky na bezdomovectví, nicméně koncepční řešení nenabídla. „Nevím o tom, že by jako kompenzace vznikly nové ubytovny nebo místa pro bezdomovce. Kdyby něco takového vláda podnikla, jistě by to dokázala vytěžit ve svůj prospěch,“ míní Janebová.

Odhady v počtu míst se liší, podle oficiálních statistik je míst dostatek. Nicméně podle dobročinných organizací mají ubytovny nedostatečnou kapacitu. Například podle Guardianu v jednom z budapešťských útulků jsou v každé místnosti napěchované desítky obyčejných lůžek s kovovými rámy. V zimě jsou tam na podlaze natažené karimatky a toto zařízení pro 130 lidí pojme až 300 nocležníků.

Vedoucí jiného útulku pro bezdomovce Zoltán Gurály zpravodaji České televize Lukáši Mathému řekl, že „když se na někoho nedostane, voláme do jiných útulků v sousedství, místo se vždycky najde“. Gurály vidí nový zákon jako dočasné řešení s tím, že je potřeba hledat dlouhodobé – tedy stálé bydlení pro lidi bez střechy nad hlavou.

Mnoho bezdomovců říká, že městské útulky jsou tak ubohé, že raději zůstávají na ulici. „Nechtějí jít do útulků, protože nemají rádi místa, kde je hodně lidí. A bojí se taky vší,“ vysvětlila ČT sociální pracovnice Réka Szenográdiová.

Sedmačtyřicetiletý Erik Jeczkel je bez domova už 20 let a postěžoval si Guardianu: „Útulky jsou plné vší, a jakmile jednou chytíte vši, je hrozně těžké se jich zbavit.“