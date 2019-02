ČSSD hledá miliardy na vyšší důchody. Zvažuje proto zrušení slev ve vlacích a autobusech pro studenty

Slevy na jízdném zavedla Babišova vláda od loňského školního roku. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let tak mají ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. Letos by to mělo stát přijít na necelých šest miliard korun.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka ale v Otázkách Václava Moravce navrhoval, že by místo slev zavedl nulové jízdné pro cestující nad 70 let. Studenti a mladší senioři by tak levnější jízdné neměli. Stát by podle něj takto ušetřil minimálně dvě třetiny z finančních prostředků, které potřebuje na navýšení důchodů o 900 korun.