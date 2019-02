Nejen země „telčských zákoutí a levného piva“. Česko chce být na špici ve vědě, má plán do roku 2030

„Posuneme se v žebříčku inovativních společností do první evropské ligy a perspektivně změníme charakter našeho hospodářství, kde chceme hlavně realizovat finální produkci, přinášet přidanou hodnotu u nás doma,“ dodal Babiš s tím, že to podle něj bude znamenat vyšší mzdy, vyšší ziskovost pro firmy a také vyšší příjem pro stát.

Podle premiéra Babiše je to poprvé, kdy se na strategickém dokumentu shodli všichni klíčoví aktéři inovačního systému, Akademie věd, nejvýznamnější vysoké školy, zástupci velkých firem, malého podnikání, výzkumných organizací i ministerstva. „Máme jasný plán, jak dostat naši zemi mezi špičku v Evropě i ve světě,“ dodal český premiér.

„Byli to velmi vytížení, ale současně velmi schopní lidé v oblasti vědy, výzkumu a inovací České republiky. Díky tomu vznikla strategie, která má širokou podporu, což je základem, protože pokud se s ní neztotožníme, tak jí nikdy nedosáhneme,“ řekl Havlíček.

„Jedná se jak o podporu v oblasti výzkumu a vývoje, nový systém hodnocení, nový přístup k takzvaným centrům Excelence, výzkumným centrům a klastrům, tak oblast digitalizace, která je velmi dobře připravena v rámci strategie Digitální Česko, přes určité prvky polytechnického vzdělávání až po stavební infrastrukturu a ochranu duševního vlastnictví a prezentaci značky České republiky,“ nastínil Havlíček.

„Chceme do světa jasně sdělovat, že jsme nikoliv pouze zemí příběhů, zemí minulosti, zemí telčských, českokrumlovských a staropražských zákoutí, zemí levného piva, ale i zemí obrovských příležitostí, technologických možností, která je připravená vítat schopné vědce, výzkumníky inovátory, a hlavně země, která dbá na to, aby naši lidé zde zůstávali a do zahraničí odcházeli maximálně na zkušenou a vraceli se zpět, protože tady tu budoucnost mají,“ dodal hlavní autor strategie.

Podhoubí nejen pro vznik, ale i růst start-upů

„Jako každá strategie tohoto typu je tam celá řada věcí v obecné rovině. Nyní půjde o to – což se v minulosti už mnohokrát nepovedlo – abychom dokázali konkrétní projekty opravdu realizovat,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pro Dlouhého je důležité i to, aby se dál rozvíjely tuzemské nápady. „Máme celou řadu příkladů velmi kvalitních mladých start-upů. Ale ti kluci a holky to prodají, když je jim třicet, za deset, patnáct milionů dolarů někam do Silicon Valley a věc odejde z České republiky,“ upozornil.

„Jde o to, abychom tyto star-upy dokázali přetavit do menší, střední nebo i větší firmy s českým kapitálem, nebo i ve spolupráci s kapitálem zahraničním, ale by zůstal v České republice, platící tady daně a kvalitní mzdy našim lidem. Máme obrovský potenciál výzkumný, znalostní i lidský,“ dodal.