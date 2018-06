Investic s vyšší přidanou hodnotou přibývá, ale pomalu. Loni to byl Siemens i výroba vakcín proti obrně

Podle ní se procento investic s vyšší přidanou hodnotou v průběhu posledních let pomalu zvedá, teď se to týká až třiceti procent.

„Že se podíl nezvedá tak rychle, jak bychom si představovali, je dáno i tím, že tady stále máme systém investičních pobídek, který historicky nepreferuje investice s vyšší přidanou hodnotou. To by se mělo změnit a od příštího roku by už měl být v platnosti zákon, který to zohledňuje,“ podotkla s tím, že dotyčná novela je už téměř na vládě. Stát tak podle ní bude motivovat firmy výhodnějšími investičními pobídkami k technologicky náročnějším a výzkumně-vývojovým investicím.

Z loni dojednaných investic se 80 týkalo expanzí podniků, které v Česku již působí, nových investičních projektů do Česka zamířilo 26. Nejvíc zahraničních investičních záměrů přijde z Německa, a to v hodnotě 23,8 miliardy korun, dále ze Spojených států amerických (jejich hodnota dosahuje 2,6 miliardy korun) a Japonska (čtyři miliardy korun).