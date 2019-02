Do vedení ANO se chce dostat šéf sněmovny i ostravský primátor

Třebaže podle svých dřívějších slov nejdřív nechtěl vstupovat do vrcholné politiky, v čele hnutí ANO stojí čtyřiašedesátiletý podnikatel Andrej Babiš od jeho vzniku. Formaci ANO 2011 – Akce nespokojených občanů představil na podzim 2011, o rok později stanul v jejím čele a delegáti sněmů mu od té doby tradičně dávají i silný mandát.

Před sedmi lety získal 73 ze 76 hlasů, v roce 2015 sto procent všech hlasů a na posledním volebním setkání před dvěma lety pětadevadesát procent. Značnou podporu by mohl mít i teď, také proto, že znovu nemá protikandidáta, a naopak získal nominaci všech krajů. „Je to na našich krajských organizacích. Přál bych si, abychom v předsednictvu pro hnutí aktivně pracovali,“ nechal se slyšet na začátku letošního roku.

Bez vyzyvatele by naopak nemusel zůstat druhý muž hnutí Jaroslav Faltýnek. Post obhajuje s nominacemi dvanácti krajů, po jedné nominaci má ale i bývalý brněnský primátor Petr Vokřál a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Zda krajskou podporu přetaví v reálné vnitrostranické ambice, ovšem není u někdejší místopředsedkyně dolní komory jasné. „Nechávám si čas do neděle, uvidím. Každopádně vystoupím a sdělím své rozhodnutí,“ říká a ke směřování vládního uskupení dodává: „Neměli bychom podléhat tlaku, zda jsme víc vpravo, nebo vlevo.“

„Nominace na prvního místopředsedu mě těší, ale Jaroslav Faltýnek získal nominací hned několik a já mám jen jedinou,“ uvádí Vokřál.

Vondráček a Macura jako možné nové tváře

Pokud neuspějí v hlasování o dvojce hnutí, pokusí se stát řadovými místopředsedy, což bude zřejmě i hlasování, které může na pražském Chodově přinést největší překvapení. O čtyři místa se totiž utká pět kandidátů; Pokorná Jermanová svou pozici obhajuje, stejně tak i Vokřál a stávající vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Řekli jsme jasně, a to stále platí, že jsme protikorupční hnutí, které usiluje o to, aby byla Česká republika zemí, kde se lidem dobře žije. Je to o bezpečnosti, prosperitě, o zdraví,“ uvádí Brabec k poslání hnutí.

Kromě něj a dvou dalších zavedených tváří ANO ale o místopředsednické křeslo usilují i relativní nováčci ve vrcholné politice. Krajskou nominaci totiž získal i šéf dolní komory Radek Vondráček a ostravský primátor Tomáš Macura.

„V minulosti jsem se několikrát vyjadřoval k tomu, kam hnutí směřuje, mám na to nějaký názor a chtěl bych, abychom se vrátili k původním hodnotám, ke kořenům,“ říká nyní Macura. „Základní vzkaz je pořád stejný, liberální hnutí, středové, které chce primárně reagovat na potřeby lidí,“ nastiňuje svou vizi Vondráček.

Kromě nich získal krajskou nominaci i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, do voleb ale nakonec nepůjde.