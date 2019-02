Jsouce součástí debaty o smysluplnosti, působí přechodníky ve výuce stále exotičtěji

Debata okolo přechodníků souvisí se změnou rámcových vzdělávacích programů, které platí už 14 let. Cílem škol už nejsou znalosti, ale naučit děti kriticky a tvořivě myslet a komunikovat. „Potřebujeme ve vzdělávání na školách pro to udělat prostor, udělat čas. To znamená, že musíme najít to skutečně podstatné,“ říká náměstek NÚV Jaroslav Fidrmuc.

Podle Stanislava Štěpáníka z katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by měla změna rámcových vzdělávacích programů směřovat k debatě o smysluplnosti současné výuky češtiny.