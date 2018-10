Děti netuší, co je babyka nebo vyžle. Hledá se způsob, jak je lépe naučit vyjmenovaná slova

video Události: Výuka vyjmenovaných slov by mohla být jednodušší

„Pracujeme s tím, že dítě si ta slova, když to řeknu laicky, posbírá z textu samo,“ říká k nápadu Stanislav Štěpáník z pedagogické fakulty. Smyslem nové metody má být způsob, jak by se děti nemusely učit vyjmenovaná slova všechna najednou a nazpaměť. Učily by se je postupně, a navíc jen ta, která používají a kterým rozumí.

Například slovům jako babyka, příbytek, vyžle nebo dmýchat nemusejí žáci vždy snadno porozumět. Nemají si je kde vyslechnout, nepoužívají se totiž už ani v řeči dospělých.

Vyjmenovaná slova jsou tradičně součástí pravidel českého pravopisu, jde o všechna slova původem česká, s tvrdým y po obojetné souhlásce v kořeni slova. Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR je tak jejich množství konečné. „Ten seznam je opravdu hodně dlouhý, dosáhli bychom třeba u jednoho písmene i stovky slov,“ říká Kamila Smejkalová z jazykového ústavu.

V učebnicích se proto objevuje pouze výběr těch nejčastějších. Která se v knihách ocitnou, ale záleží na jejich autorech. „Některé učebnice už se trošku snaží. Třeba babyku nepoužívají a nemají ji tam uvedenu. Na druhé straně existují současné učebnice, které třeba vedle slova bydlet nechají i slovo bydlit,“ přibližuje Lucie Lukešová z Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

V pravidlech jsou přes 100 let

Vyjmenovaná slova jsou součástí Pravidel českého pravopisu od roku 1902. Autorem první příručky byl Jan Gebauer. Pravidla ale byla jen velmi obecná a obsahovala jen několik příkladů, protože skupiny vyjmenovaných slov tehdy ještě neexistovaly. V roce 1913 vyšel v pravidlech první podrobnější abecední seznam s příklady včetně příbuzných slov.