Prší, sněží a mrzne, na některých silnicích je ledovka, jinde zledovatělý sníh

Dopravu ve Středočeském kraji v pátek ráno komplikuje místy mlha, některé silnice mohou klouzat. Snížená viditelnost je hlášena z Pražského okruhu a hradecké dálnice D11, mlha je například také v okrese Praha-východ, vyplývá z informací silničářů.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou Pražský okruh a dálnice D5. Pozor si řidiči musí dát také na silnicích první třídy na Mělnicku. Se zvýšenou opatrností musí šoféři jet i na všech silnicích nižších tříd.

Na Liberecku ráno mrzne

V Libereckém kraji ráno mrzne, teploty klesají k minus čtyřem stupňům Celsia a místy se objevují mlhy. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, vozovky mohou namrzat. Opatrní by měli být řidiči i v horských oblastech, kde je na silnicích ujetá silná vrstva zledovatělého sněhu.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou ráno většinou jen holé a vlhké po chemickém ošetření. Opatrní by ale měli být motoristé v Jizerských horách a Krkonoších, kde jsou kvůli velkému množství sněhu silnice zúžené a lemují je až dva metry vysoké mantinely zmrzlého sněhu, které ztěžují výhled. Bez zimní výbavy by motoristé do hor vůbec neměli vyjíždět.

V okolí Horažďovic hrozí ledovka

Některé vedlejší silnice v okolí Horažďovic pokryla ledovka. Silničáři doporučují ráno nevyjíždět, nebo s vysokou opatrností. V ostatních částech regionu už neprší. Hlavní tahy jsou sjízdné v celém Plzeňském kraji.

Na Olomoucku mohou silnice po ránu namrzat

Silnice v Olomouckém kraji v pátek ráno mohou místy namrzat, řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách některé méně využívané silnice pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem, která může být zledovatělá.

Sněhové a dešťové přeháňky byly v noci na Jesenicku a Šumpersku. Silnice byly ráno po chemickém posypu zpravidla holé a mokré. Řidiči by si ale v těchto horských okresech měli dát pozor na mrznoucí déšť.

Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku byly silnice ráno sjízdné bez větších problémů. Pouze na méně důležitých cestách je od středních poloh vrstva ujetého sněhu s posypem, která může být zledovatělá.

Vsetínské silnice pokrývá zledovatělá vrstva

Silnice na Vsetínsku pokrývá v pátek ráno místy zledovatělá vrstva sněhu. Řidiči na ni mohou narazit především v okolí Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Ve vyšších polohách Vsetínska leží na vozovkách uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až 15 centimetry. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.

Kvůli tajícímu sněhu mohou v některých úsecích namrzat silnice na Zlínsku. V ostatních částech Zlínského kraje jsou nejčastěji holé, suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení.

Lokální námrazy byly ráno na Pardubicku

Také v Pardubickém kraji se řidiči potýkají s lokálními námrazami, platí to například pro Lanškrounsko. Na Orlickoústecku jsou zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Na Královéhradecku nasněžilo

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní silniční tahy a dálnice byly ráno mokré, ve vyšších polohách Náchodska, Trutnovska a Rychnovska byl na silnicích první třídy místy rozbředlý sníh. Na vedlejších komunikacích v Krkonoších, Orlických horách a výše položených oblastech Jičínska ležela ujetá vrstva sněhu, místy zledovatělá, krytá posypem, a to zvláště v lesních úsecích. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Naopak na Vysočině ledovka hlášena není, přesto i tam jsou silnice sjízdné jen s opatrností. Jihomoravský kraj se v pátek ráno potýkal se sněhovými přeháňkami, proto silničáři doporučili řidičům zvýšenou opatrnost.