ŽIVĚ: Poslanci budou řešit náhradní výživné, založení sportovní agentury odložili

Poslanci by ve středu mohli pokračovat v debatě o zavedení náhradního výživného. Do závěrečného sněmovního schvalování by mohli poslat také předlohu, která vypouští velkoobchod ze zákona, jenž omezuje prodejní dobu o vybraných svátcích. Sněmovna bude rovněž volit kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Naopak zřízení Národní sportovní agentury budou schvalovat nejdříve v polovině února.