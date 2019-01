Stát neví, jestli citlivá data odcházejí do Číny. To je třeba změnit, říká Michálek

Riziko špionáže je podle Michálka reálné a například v některých afrických státech zaznamenali, že jejich citlivé údaje jsou každý den odesílány do Číny. „To by se opravdu nemělo dít,“ je přesvědčený. Politici podle něj problém dlouhodobě ignorovali a teprve teď se objevují první kauzy. Proto je prý kolem případu tolik zmatků a rozporuplných reakcí.

Michálek si nemyslí, že by Huawei měl z Česka odejít. Je jen třeba zvýšit tlak na to, abychom měli jistotu, že v zařízeních této firmy nejsou žádná „zadní vrátka“, a aby měl její hardware certifikaci. Je přesvědčený, že tlak v obecnější rovině na větší průhlednost podnikání čínských firem u nás by mělo Česko koordinovat s partnery v Evropské unii.

Pokud se prokáže, že se prezident skutečně pokusil ovlivnit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nabídkou funkce, tak by podle Michálka měl parlament zřídit vyšetřovací komisi a podílet se na proceduře odvolání hlavy státu. „Dosud nejsme v situaci, kdy by bylo skončeno dokazování nebo prozkoumávání té situace,“ upozornil však.

„Pan prezident se k tomu vyjádřil na TV Barrandov. Velmi mě překvapilo, že tyto informace nepopřel. On na to obvinění o tom kšeftu, o tom politickém obchodu, odpověděl, že pan Baxa, když mu nabídl údajně funkci šéfa Ústavního soudu, že pan Baxa přeci měl zájem o tu funkci, že sám měl zájem o tu funkci,“ podivil se pirátský poslanec. Vyvozuje z toho, že prezident nepopřel, že k nabídce obchodu funkce za rozhodnutí došlo, což je pro něj velmi vážná informace.

Obecně by se politici měli zaměřit na slabé místo nezávislosti justice, které pirátský poslanec shledává v procesu jmenování soudců prezidentem v některých případech bez konzultace. „Neměli bychom vymýšlet kolo, ale zkopírovat něco, co už funguje,“ navrhuje s tím, že by se měla zřídit rada pro soudnictví. Ta by podle Michálka měla dohlížet na jmenování soudců a také sjednotit a urychlit rozhodování soudů.