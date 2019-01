Filip a Bartoš se hádali kvůli analýze o zdanění církevních restitucí

přehrát video OVM: Ivan Bartoš (Piráti) a Vojtěch Filip (KSČM) diskutovali o zdanění církevních restitucí

Zdanění náhrad patřlo k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Stát by měl náhrady danit podle schváleného znění novely od příštího roku. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) počítá s tím, že peníze ze zdanění církevních restitucí by měly jít do fondu na opravu kulturních památek. „S tím počítám, to je otázka rozpočtu a otázka toho, co budeme od ministerstva chtít,“ ujistil v nedělních Otázkách Václava Moravce předseda KSČM Vojtěch Filip.

Podle propočtů KSČM by mělo jít o 380 milionů korun každý rok v rámci zdanění. Jenže o zdanění církevních restitucí bude zřejmě ještě rozhodovat Ústavní soud, u kterého s největší pravděpodobností návrh, o kterém v týdnu hlasovala sněmovna, skončí. „Mám takové podezření, bavili jsme se s ústavními právníky, že ta věc půjde k Ústavnímu soudu a je velká pravděpodobnost, že bude shozena ze stolu jako protiústavní,“ uvedl v OVM předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Piráti chtěli propočet, ten ministerstvo nemá Podle něj komunisté hrají hru před svými voliči. „Vy pak budete moci svým voličům říct, my jsme tady toho dosáhli, ale on nám to pak Ústavní soud zrušil. Vy si tam uděláte fajfku, splněno,“ prohlásil Bartoš s tím, že Piráti trvali na předložení propočtů. „Jediná studie, o které jsme se bavili na plénu Poslanecké sněmovny, byla jakási diplomová práce. Celou dobu jsme apelovali na ministryni, ať k tomu něco dá, ať se o tom vůbec můžeme bavit, nic takového se nestalo. Ministryně několikrát řekla, že ta data má, řekla to veřejně, řekla to ve sněmovně,“ dodal Bartoš.

Dva dny poté, co ministryně financí Alena Schillerová (hnutí ANO) ujistila, že jsou podklady s propočty v přípravě, premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) popřel, že by vláda disponovala jakoukoliv analýzou či že by ji potřebovala. A to, že není zdanění církevních restitucí podloženo jasnými čísly, i podle Vojtěcha Filipa může nahrát těm, kteří případně podají stížnost k Ústavnímu soudu. Podle něj ale dosud platit precedens, že tento soud nezasahuje do daňových záležitostí státu.

Vojtěch Filip předseda KSČM Žádnou hru na voliče nehrajeme, my jsme nejtransparentnější strana v tomto státě.

„Nejde o žádné vyrovnání, ale jde o dar státu vůči církvím a každý dar je zdanitelný. To plnění je zdanitelné,“ argumentoval Filip.

Ivan Bartoš v OVM ale poukázal také na dva nešvary církevních restitucí – soudní pře o majetek a podle šéfa Pirátů i netransparentnost. „Než dojde ke skutečné odluce církví od státu, tak pokud někdo pobírá peníze, měl by z našeho pohledu fungovat v režimu transparentní organizace. Takže bych chtěl vidět, jak se s těmi penězi nakládá,“ řekl Bartoš. „Zrovna tak sleduji kauzy, kdy zástupci církve, zejména řádů, se soudí o svůj majetek. Ale to je přece jiná věc a legislativa se nedělá jako pomsta někomu, že nám dělá tohle,“ dodal šéf Pirátů a vzápětí se mezi dvěma politiky strhla ostrá diskuse.

„To není pomsta,“ reagoval Filip.

„Pane Filipe, kdyby vám o to skutečně šlo, kdyby to nebyla jenom politická hra pro voliče, tak přece dotlačíte vládu, kterou podporujete, aby paní ministryně ukázala výpočet,“ trval na svém Bartoš.

„Pane předsedo, přestaňte s tím, my žádnou hru na voliče nehrajeme, my jsme nejtransparentnější strana v tomto státě!“ obořil se předseda komunistů Filip na Bartoše. Restituce jsou cinklé, míní Filip Předseda Pirátů ale trval na svém. „Tak jste měli zatlačit na paní ministryni, aby skutečně, pokud prochází sněmovnou s takto mohutnou podporou tato legislativa, ukázala výpočet,“ zopakoval Bartoš.

„Přeje si to (zdanění církevních restitucí, pozn. redakce) pětasedmdesát procent občanů této země, to je legitimní požadavek toho, kdo má moc v tomto státě,“ reagoval Filip, proč na analýze komunisté netrvali. „Takže chcete nastolit spravedlnost tím, že si paní ministryně nedokáže připravit ani analýzu. Snad si ministerstvo se svými prostředky dokáže připravit nějaký dokument,“ dodal Bartoš. Podle Filipa jsou ale resituce pochybné od počátku. „Nikdy jsme nedostali seznam toho, co se vydá, a co se vydat nemůže. Celé restituce jsou cinklé,“ oponoval Filip a připomněl, že analýza neexistovala ani ve chvíli, kdy se zákon o restitucích přijímal. „Tak proč jste nyní spolu s námi netlačili na vládu, ať tu analýzu dodá,“ reagoval v závěru tématu OVM předseda Pirátů Bartoš.

