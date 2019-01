Rozhodnutí o zdanění církevních restitucí vyvolalo kritiku: „Zvítězil populismus nad zdravým rozumem“

Opozice míní, že restitucemi se stát vyrovnával s komunistickou minulostí. KSČM argumentuje rovností všech při danění jakýchkoli příjmů a nespokojeností obyvatel země s pět let starým zákonem. „Církevní restituce nejsou ve společnosti příliš populární. To ale neznamená, že nejsou správné. Argumenty zastánců zdanění církevních restitucí při diskusi v Poslanecké sněmovně byly ostudné a nikdy by mě nenapadlo, že se něčeho podobného 30 let od pádu komunismu dočkám. Nepřistupujme na překrucování historie a na tlak KSČM,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek zákon označil za špatný a za cenu, kterou koaliční vláda musela za podporu zaplatit komunistům. „Byly porušeny principy právního státu, předvídatelnost práva a právní jistota,“ řekl s tím, že si nikdo nyní nemůže být jistý majetkem. Největší křivda se podle něj týká Federace židovských obcí. „První jim majetek ukradli nacisti, pak komunisti a dnes bude opět zdaněn,“ rozhořčil se lidovecký poslanec a zdůraznil, že co bylo ukradeno, se má vracet.

Podle šéfa sněmovního klubu TOP 09 Miroslava Kalouska je rozhodnutí sněmovny výsměchem principům právního státu. „Náhrady jsou vypláceny podle smluv. V těch smlouvách je článek, kde je napsáno, že se na smlouvy vztahuje daňová legislativa účinná v roce 2013, to znamená, že se to nezdaňuje. Jestliže jedna smluvní strana svévolně změnila tento článek, je to v rozporu s právním státem,“ prohlásil. Ve výsledku hlasování se podle něj projevil antisemitismus, protože zdanění náhrad dopadne nejen na křesťanské církve, ale i na židovské obce. Předpokládá, že spor skončí u Ústavního soudu. Šéf sněmovního klubu STAN Jan Farský schválení návrhu KSČM na zdanění státních restitucí označil za „úlitbu komunistům“ a „ústavní hřích“, jenž porušuje základy práva. „Paní ministryně financí tvrdila, že má analýzu církevních restitucí, ze které vyplývá, že byly o 54 miliard předražené. Když jsme o tuto analýzu požádali, zjistilo se, že žádná neexistuje a zdanění církevních restitucí je jen další výmysl, který má zamaskovat pošlapávání právního státu,“ uvedl. Podle komunistů zákon zavádí rovnost subjektů, kterým stát vyplácí nějaký příjem. „Daňová sazba je jako pro každého jiného, to znamená 19 procent,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle něj vycházejí komunisté vstříc požadavkům občanů, z nichž až 80 procent považuje zákon o církevních restitucích za nespravedlivý. Také Filip čeká, že návrh nakonec skončí u Ústavního soudu.

Podle poslance vládního hnutí ANO Jiřího Maška by tam ale předloha mohla obstát, neboť byly náhrady definované restitučním zákonem nadhodnocené proti velikosti majetku církve v roce 1947. Kdyby zákon odpovídal tehdejšímu majetku, bylo by podle Maška už nyní vráceno vše, co mělo. „To, co na základě smlouvy mezi tehdejším premiérem Nečasem a zástupci církví bude vypláceno do budoucna, už je předmětem ‚zisku‘ a zisk je třeba zdanit,“ řekl. Podle ústavního právníka Jana Kudrny by protiústavnost předlohy ukázal až případný verdikt Ústavního soudu: „Případné rozhodování může být zajímavé na obě strany už z toho důvodu, že v minulých asi deseti letech už třikrát Ústavní soud v různých jiných případech rozhodl, že zdanění různých příjmů založených smlouvou protiústavní není,“ upozorňuje Kudrna s tím, že Ústavní soud připustil i zásah do již existujících smluv. Právník Kříž: „Sněmovna se rozhodla rezignovat na atributy právního státu“ Peněžité náhrady dostávají církve za ten majetek, který nešlo v restitucích vydat. To jsou třeba louky, na kterých už vznikla zástavba. Kritici novely proto tvrdí, že by se danila náhrada za ukradený majetek a že návrh je protiústavní. „Sněmovna se rozhodla rezignovat na základní atributy právního státu, jakými jsou zásady právní jistoty, ochrany legitimního očekávání nebo dodržování smluv. Záměr zdanit finanční náhrady podle zákona o majetkovém vyrovnání považuji za protiústavní. Je smutné, že v roce třicátého výročí pádu komunismu jsou to komunisté, kdo u nás určuje politiku státu ve vztahu k církvím,“ uvedl právník Jakub Kříž, který se církevními restitucemi zabývá.

Fakta Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi Zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Většina žádostí o majetek byla už vyřízena, sporné případy řeší soudy, u kterých jsou stovky žalob. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během třiceti let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci (z toho přes 47 miliard má dostat římskokatolická církev).

„K dnešnímu hlasování ve sněmovně chci říci jediné: Zvítězil populismus nad zdravým rozumem a právním státem!“ kritizoval na Twitteru generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. „Komunistický návrh novely (…) pouze odstraňuje ustanovení, že finanční náhrada nepodléhá zdanění. Jak by se toto mělo realizovat, nevíme a nikdo nám to ze strany předkladatelů nebo vládní koalice dosud nebyl ochoten a schopen jakkoli vysvětlit, a proto si to ani nedovedeme představit,“ dodal Přibyl na webu biskupské konference. „Nejedná se totiž o žádný nový příjem, který by podléhal daňovému přiznání, ale o splátku náhrady, která se z podstaty věci nedaní. Muselo by jít o nějaké speciální zdanění, které by se však věcně blížilo spíše konfiskaci, protože by se jednalo o zabavení části financí, které církvím a náboženským společnostem již náleží v rámci majetkového vyrovnání podle zákona a ve smyslu uzavřených smluvních závazků,“ domnívá se Přibyl.

