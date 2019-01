V Česku bude v sobotu sněžit, hrozí ledovka i silný mráz

V sobotu už by ale tolik mrznout nemělo a během dne by se mělo oteplovat. Od západu začne sněžit. V jihozápadní polovině Čech bude v polohách pod šesti sty metry sněžení přecházet do deště.

„Na horách ale bude vydatněji sněžit, za celou sobotu může na západě republiky napadnout i dvacet centimetrů nového sněhu a protože se rozfouká vítr, mohou se místy tvořit i sněhové jazyky,“ dodala Odstrčilová. Výstraha pro novou pokrývku sněhu hrozí pro Vysočinu, ve vyšších polohách středních Čech a v okrajových partiích Čech.

Hrozí i namrzající déšť a ledovka. Silnice mohou místy klouzat konkrétně v Praze, Středočeském, Jihočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraj.

V neděli přijde oteplení a déšť i na východ republiky

V neděli dorazí déšť i do východní poloviny republiky, pod osmi sty metry by mělo pršet. Na horách však bude i v neděli nadále přetrvávat sněžení a odpolední teploty se budou držet dva až šest stupňů nad nulou.

Ani začátkem příštího týdne se nebude příliš ochlazovat, ubyde ale sněžení a deště. I v pondělí pod pětisty metry ještě bude pršet, v úterý už ale budou přeháňky jenom ojedinělé, a to spíš sněhové na horách. Od středy by odpolední teploty měly být lehce nad nulou, už ale bez deště.