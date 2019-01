Zájem o čínštinu slábne i přes velká očekávání. Země nemá dobrý obraz, míní školy

Druhým rokem funguje v Praze česko-čínská školka ChinCen. I když se zájem rodičů o umístění dětí do školky pomalu zvyšuje, stále je naplněna jen ze dvou třetin. „Čínština pořád ještě není takový trend jako angličtina, to bude chvíli trvat. Do plné kapacity nám chybí pět dětí, které bychom měli nabrat v průběhu roku,“ říká manažerka školky Daniela Černá.

S výukou čínštiny v rámci vzdělávacího programu začali před třemi lety taky na základní škole Tip Toes v Brandýse nad Labem. V konkurenci španělštiny, francouzštiny a angličtiny se zde ale čínský jazyk prosazuje jen s obtížemi. „Máme teď jednu skupinu šesti žáků, kteří se už tři roky učí povinně čínsky. V dalších letech už zájem o studium čínského jazyka nebyl,“ uvedla ředitelka školy Jarmila Dvořáková.

Mezi Čechy je populárnější korejština a japonština

Obecně platí, že Češi dávají mezi asijskými jazyky přednost korejštině a japonštině. „Zájem o studium čínštiny začíná v poslední době stagnovat. Naopak přibývá studentů japonštiny a obzvlášť korejštiny,“ potvrzuje ředitelka jazykové školy Chinese Point Zdeňka Stebelská.

Od čínštiny odrazuje jednak vysoká náročnost, ale také omezený dosah čínské populární kultury v Česku. „Čínština je v porovnání s japonštinou obtížnější a hlavně japonská kultura je pro mladé lidi atraktivnější,“ říká Hergesselová. Fenomény jako manga nebo celosvětově oblíbené seriály – nic takového dnes Čína nemá, dodává.