Západočeské lázně chtějí do UNESCO. Společně s dalšími devíti z celé Evropy

Slavné lázně Evropy (The Great Spas of Europe) jsou podle předkladatelů dokladem fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zvláště od 18. století do třicátých let 20. století. Jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.

O zapsání společně usilují Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, německá města Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen, belgické město Spa, francouzské Vichy, italské Montecatini Terme, rakouské město Baden u Vídně a City of Bath z Anglie.