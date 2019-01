Policie předala případ miliardáře Shenara žalobcům. Za podvody se solárními panely mu hrozí 12 let

„K transakci došlo v roce 2009 nebo 2010 a těsně před tím došlo ke změně zákona, kdy některé obchody byly osvobozeny od daně. Policie má podezření, že došlo ke změně dat, kdy měly být firmy založeny. Potom byly prodány ČEZu,“ vysvětloval pozadí případu v roce 2017, když policie Shenara obvinila, redaktor ČT Jiří Hynek.

„Dokážete si představit, že prodám společnosti ČEZ společnosti a prostě to jen tak nezdaním? Že to pirátsky risknu? Nezlobte se, to je tak legrační, že to ani nemůžu komentovat,“ vyjádřil se pro Českou televizi sám podnikatel poté, co ho policie obvinila. Radiožurnálu tehdy řekl, že si je jist, že se případ vůbec nedostane k soudu.

Od časopisů k solárnímu byznysu

Martin Shenar se nejprve zabýval vydáváním lifestylových časopisů, v roce 2009 však přesedlal na lukrativní solární byznys. Od podnikatelů z Českolipska koupil projekty slunečních elektráren i s pozemky a vložil je do svých tří firem nazvaných eEnergy Ralsko, eEnergy Ralsko-Kuřivody a eEnergy Hodonín. Ty následně prodal za stovky milionů korun polostátnímu ČEZu.

Firma Amun.Re, v níž Shenar vlastnil podíl, zároveň uzavřela s ČEZem dohodu, že pro něj u Ralska a Mimoně na Českolipsku postaví největší solární park v Česku za více než pět miliard korun. Obchod se odehrál v letech 2009 až 2011 v době nejvyšších cen jak solární energie, tak i projektů elektráren.