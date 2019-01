TOP 09 chce, aby se sněmovna zabývala Mynářovými kontakty se soudci

Komunisté spojují téma se žalobou, kterou podal kancléř na Národní bezpečnostní úřad. Ten odmítl jeho žádost o prověrku na stupeň přísně tajné. „Myslím, že je také potřeba vyčkat na odkládané soudní řízení pana Mynáře, protože už tři roky čeká na vyřízení své žaloby,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Soud projedná Mynářovu žalobu na konci ledna. Prezident Zeman v minulosti prohlásil, že pokud kancléř vyčerpá všechny možnosti, jak se proti neudělení prověrky bránit, odvolá ho z funkce.

Dvě schůzky a dopis

První ze schůzek Mynáře se soudcem se odehrála kvůli policejní prohlídce z června 2017 v budově Lesní správy Lány, která spadá pod prezidentskou kancelář. Ta si na zabavení důkazů stěžovala u Ústavního soudu. Stížnost zamítl soudce Vojtěch Šimíček, se kterým se předtím sešel Mynář.

Hradní kancléř ale vylučuje, že by se na schůzce pokusil rozhodnutí soudu ovlivnit. „Velmi důrazně se ohrazuji proti této lži, která uráží nejen mě, ale všechny soudce v České republice,“ prohlásil Mynář.

Se Šimíčkem se Mynář sešel ještě jednou, totiž před rozhodováním Ústavního soudu o prezidentově návrhu na zrušení služebního zákona. „Běžné to není, docházet by k tomu nemělo a s účastníky řízení se samozřejmě nesetkávám,“ komentoval to Šimíček pro Deník N.

Na Nejvyšší správní soud se zase Mynář obrátil písemně a tlumočil prezidentův názor na spor o dostavbu spalovny. „Je naprosto legitimní, že s jeho postoji, stanovisky seznamuji všechny, kteří s tím mají co do činění,“ uvedl Mynář. V týdeníku Respekt to komentoval bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa: „Na soud se obracejí různí lidé a chtějí, abychom nějak rozhodli. Ale to, že to udělal i pan Mynář, tedy vysoký státní úředník, který by měl vědět, jak soudy fungují, mi přišlo zvláštní.“

Ke kontaktům se vyjádřil i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). „Bezesporu by bylo nešťastné, kdyby kdokoli z veřejné správy působil na soudce, ale ještě nešťastnější by bylo, kdyby soudce takovou konverzaci neutnul,“ podotkl.