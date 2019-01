Nejsou lidi. Úředníci odešli a stavební úřad zkolaboval

„Obávám se, že to zdržení bude několikaměsíční,“ dodal starosta Pechar. Radnice se teď pokouší vyřídit alespoň ty jednodušší podanné žádosti nouzově s pomocí externisty. „Tajemník úřadu, který má právnické vzdělání, by mohl některé kauzy podepisovat,“ hledá řešení starosta Nechanic.

To se ale na krajském úřadě nepozdává. Podle hejtmanství by pracovník musel mít zvláštní zkoušku na úrovni těžší vysokoškolské. „Byla bych v tomto opatrná. Ten člověk by musel mít zvláštní odbornou způsobilost, to je bez diskusí,“ řekla ředitelka krajského úřadu Křečková.

Nestíhá ani úřad v Černošicích u Prahy

Nedostatkem úředníků trpěli taky v Černošicích u Prahy. Kvůli novele stavebního zákona z ledna loňského roku. Teď už sice zaměstnance mají, místní ale čekají na vyřízení na potřebné razítko ke stavebnímu povolení i čtyři měsíce.

Podle novely stavebního zákona totiž musel černošický úřad jako obec s rozšířenou působností vyřizovat žádosti ze 14 dalších úřadů okresu Praha-západ. K tomu ale dlouho nemohli sehnat dost zaměstnanců. „Během podzimu se pracovníci zaučili a nyní máme kapacitu, která odpovídá zhruba 200 stanovisek měsíčně,“ řekl starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické).