Policie bude žádat vazbu pro muže, který přepadl banku v Příbrami. Hrozí mu 12 let vězení

„V odpoledních hodinách budeme po provedeném výslechu zahajovat trestní stíhání zadrženého muže, a to pro trestný čin braní rukojmí, za což mu v případě odsouzení hrozí pět až 12 let. Stejně tak budeme podávat návrh na vzetí tohoto muže do vazby,“ uvedl Truxa. Předpokládá, že o návrhu na uvalení vazby se nejspíš rozhodne v neděli.

„Na případu se dnes dále pracuje, vyslýchají se další svědci i lidé z okolí zadrženého muže,“ doplnil mluvčí středočeské policie.

Ozbrojený muž přepadl v pátek odpoledne příbramskou pobočku Unicredit Bank. V budově na centrálním náměstí držel devět rukojmí – dva zaměstnance banky a sedm klientů. Jednoho zákazníka propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky.

Po necelých třech hodinách do banky vnikli příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA). Muže, který měl u sebe funkční krátkou střelnou zbraň, zadrželi. Rukojmí jsou v pořádku, nikdo nebyl zraněn.