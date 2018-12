Odborníci z praxe mají pomoct s nedostatkem učitelů. Ministr jim chce otevřít i dveře středních škol

Kolem učitelů bez pedagogického vzdělání se před několika lety vedla debata a na českých školách až na výjimky museli skončit. Brzy by se ale mohli do tříd jednoduše vrátit. Umožnit to má novela zákona, kterou kvůli nedostatku lidí připravuje ministerstvo školství. Původně se měla týkat jen působení na odborných školách, resort ale chce, aby platila i pro druhý stupeň základních škol a pro všechny střední školy.