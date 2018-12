Sucho brání zasněžování sjezdovek, vlekaři čekají i na mráz

Samotné sněžné dělo spotřebuje od osmdesáti do tří set litrů vody za minutu. I proto čerpání kontrolují úřady, zaměřují se na to, aby v potocích a říčkách zůstávaly alespoň minimální průtoky.

Třeba na Černé hoře je otevřená sjezdovka Anděl. Areál má vlastní vodní nádrž, která v případě potřeby zásobuje sněžná děla. Podobná nádrž by mohla do tří let vzniknout i v Peci pod Sněžkou. „Jednáme o tom se správou národního parku,“ řekl ředitel SkiResortu Černá hora – Pec Petr Hynek.

Zhruba kilometr a půl sjezdovek stihli zasněžit i v Bílé v Beskydech. Lyžovat se tam začalo před týdnem. „Lidí tady bylo minulý víkend kolem stovky, dneska je to už více,“ řekl v sobotu PR manažer SKI areálu Bílá Václav Vrzgula. Vodu tam berou z potoka pod sjezdovkami. I jim jde letos zasněžování pomaleji než vloni. „Probíhá v omezeném režimu, to znamená mohli jsme spouštět jen některá děla a pouze některé části sjezdovek jsme mohli zasněžovat,“ nastínil Vrzgula.

Od konce týdne by mohlo začít sněžit – a to až do středy. Do té doby by v polohách kolem tisíce metrů nad mořem mohlo přibýt 15 až 40 centimetrů čerstvého sněhu.