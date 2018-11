O odvolání bývalého šéfa ERÚ Outraty musí rozhodnout správní soud. Ten Ústavní jeho stížnost odmítl

Outrata už dříve uvedl, že jeho sesazení neproběhlo podle energetického zákona, což by mohlo ohrozit platnost rozhodnutí úřadu. „Nejde ani tak o mě, ale o to, že může dojít k destabilizaci energetického trhu,“ uvedl na konci srpna pro E15 Outrata. Podle jeho informací se regulované subjekty energetického trhu chystají kvůli nastalé právní nejistotě obrátit na soud.

Nová pětičlenná rada ERÚ přebrala vedení úřadu od začátku loňského srpna. Nahradila tehdejší předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které vypršel šestiletý mandát. Rada ERÚ má mít do budoucna pět členů s pětiletým funkčním obdobím, jeden z nich vždy bude jejím předsedou. Předseda může vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nemají všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

ERÚ byl zřízen v roce 2001 jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Do jeho působnosti patří mimo jiné regulace cen, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích nebo ochrana oprávněných zájmů zákazníků.