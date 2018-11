Slonková s Kubíkem čelí trestnímu oznámení ve Švýcarsku, řekl Babiš

„Právní zástupce mojí bývalé manželky a mého syna Andreje Babiše podal trestní oznámení na redaktory Seznamu, paní Slonkovou a pana Kubíka, za porušení švýcarských zákonů. Podal to hlavnímu prokurátorovi,“ řekl Andrej Babiš. Podle předsedy české vlády novináři nezákonně vnikli do domu, kde jeho syn a bývalá manželka bydlí, „a potom nezákonně natáčeli rozhovor“.

Domnívá se, že natáčení skrytou kamerou je ve Švýcarsku trestným činem. Přiznal však, že nezná přesnou právní kvalifikaci uvedenou v trestním oznámení.

Matka Babiše mladšího Beata Babišová označila už dříve v televizi Nova reportáž serveru Seznam Zprávy za útok proti soukromí. Premiér přitom odmítl, že by se na přípravě trestního oznámení podílel, ačkoli v sobotu ve Švýcarsku byl. Předseda vlády i jeho syn jsou mezi obviněnými v kauze Čapí hnízdo.

Podle Seznamu k nezákonnosti nedošlo

Redakce Seznam Zpráv již dříve sdělila, že si nechala zpracovat právní analýzu a Slonková s Kubíkem se podle ní ničeho nezákonného nedopustili. „Způsob natáčení jsme konzultovali s právníky, i tu situaci po natočení, to znamená nakolik to, co vzniklo, v jaké situaci jsme mluvili s panem Babišem mladším a jeho matkou, je v souladu s etickými pravidly a zákony,“ řekl ČT přímo Jiří Kubík. Připomněl také, že se ihned představili jako novináři.