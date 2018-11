Sarajevský atentát, aféra Olovo nebo Grossův byt. Investigativci zavařili politikům mnohokrát

Před více než 18 lety ji napsali právě Jiří Kubík a Sabina Slonková. „Kauza Olovo je, ano, slavné dílo Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka. Velmi se to blížilo tehdejšímu premiéru Zemanovi, protože hanopis na Petru Buzkovou měl vypracovat jeho poradce Šíma. Po dramatickém začátku, ale případ vlastně zvláštně usnul. A je potřeba říct, že to nebyla chyba novinářů. Úřad vlády podával trestní oznámení, byli dokonce trestně stíháni i Jiří se Sabinou. Policie to sice vyšetřovala, ale vlastně dospěla k tomu, že to nebylo tak závažné, aby někoho mohla obvinit, ale že to asi napsal ten Šíma,“ popisuje novinář televize Seznam Jindřich Šídlo.

„Byly tam opravdu, nestyděl bych se říci, hnusné věci, a nakonec se prokázalo, že to vzniklo na úřadu vlády. Tehdy byla ovšem politická situace taková, že to nemělo žádný podstatný vliv. Zemanova menšinová vláda byla totiž fixována opoziční smlouvou s ODS tehdejšího předsedy Václava Klause,“ objasňuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

„Křišťálově čistší být nemůže“

Mladá fronta DNES stála i za další velkou politickou kauzou. Psal se rok 2005. Jaroslav Kmenta zkusil nový online přístup do katastru nemovitostí. Začal premiérem a zjistil nečekané. V té době byl předsedou vlády sociální demokrat Stanislav Gross a měl byt. Kmenta mu proto položil jednoduchý dotaz, jak jeho koupi financoval. Podle odpovědi mu měl přispět jeho strýc František Vik. Do té doby ale Gross tvrdil, že si na byt vydělal a půjčil od banky. „Ten původ je tak křišťálově čistý, že ani křišťálově čistší být nemůže…,“ hájil se tehdy Gross.