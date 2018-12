Vždyť to jede jinam. Od neděle mají vlaky nové jízdní řády

Na českém území pojede Nightjet v čase, kdy dosud jezdil tradiční vlak Chopin z Vídně do Varšavy a zpět. Nezanikne ovšem ani noční spojení Vídně s Varšavou, případně Prahy s Varšavou, které Chopin rovněž zajišťoval. Nový Nightjet poveze mnoho přímých vozů včetně těch, které budou pokračovat z Bohumína do polské metropole, spojení tak nezanikne.

I když v celé trase Nightjetu pojedou pouze tři vozy, v žádném úseku nebude vlak pouze třívozový. Naopak mezi Břeclaví a Bohumínem pojede nejméně s jedenácti vozy. Kromě „hlavní“ části z Vídně do Berlína půjde o skupinu vozů z Vídně do Varšavy, křídlo z Budapešti do Varšavy a ještě vozy z Budapešti do Berlína.

Nightjet dojede do Bohumína , kde se odpojí vozy Vídeň–Varšava a Budapešť–Varšava, spojí se se skupinou vozů z Prahy a odjedou přes Krakov do Varšavy.

Drobná změna se týká i mezistátní železniční dopravy. Místo dosavadního posilového vlaku Eurocity, který jezdí v pátek z Prahy do Košic a v neděli z Košic do Prahy, pojede Pendolino. Stejně jako ranní spoj Pendolino Košičan půjde o nejrychlejší spojení v současné nabídce všech dopravců i v historii – do Košic dojede za sedm a půl hodiny. Ovšem posilové košické Pendolino neposlouží těm, kdo se budou z Košic nebo třeba Tater vracet do Ostravy či Prahy v neděli. Místo toho pojede zpět již v neděli dopoledne, aby jednotka nechyběla ve vnitrostátním provozu.

Mírně se zlepší také spojení do Polska, i když nikoli do Vratislavi, kam bude jezdit Nightjet. Dosavadní přímý vlak Praha–Krakov poveze nově i přímé vozy do Varšavy, které v Bohumíně přejdou na vlak Vídeň–Varšava, vznikne tak třetí přímé denní spojení Prahy a Varšavy. Zároveň začnou jezdit i přímé vozy Vídeň–Krakov. Naopak do zmíněné Vratislavi se cestující, kteří nevyužijí noční vlak, dostanou nadále jedině obskurní cestou s přestupy v Ústí nad Orlicí a Lichkově, případně po jiných trasách s přestupy v zahraničí (z Prahy přes Drážďany, z Ostravy přes Katovice).

Na Polsko se v uplynulém roce zaměřil také český soukromý dopravce Leo Express. O prázdninách začal jednou týdně jezdit z Prahy do Krakova. Spojení sice na podzim přerušil, ale od konce listopadu opět jezdí. Mělo by to tak zůstat do Tří králů, pak si dá přestávku, ale od jara by měl krakovský Leo Express opět jezdit.