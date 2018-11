Hranice trestného činu má začínat na deseti tisících, plánuje ministr spravedlnosti

Zvýšená hranice by mohla platit už v roce 2020. Společně s tím by se podle Kněžínka měly zdvojnásobit i další částky, od kterých se odvozuje závažnost škody. Například tzv. škoda velkého rozsahu by nově začínala nikoliv na pěti, ale na deseti milionech korun.

Podle ministra spravedlnosti je zvýšení hranice jedním z opatření, kterými hodlá stát snižovat zatížení věznic, jež jsou dnes často přeplněné. „Má to velkou podporu v právnické obci, u advokátů, státních zástupců a soudů. Na druhou stranu z toho nebudou mít radost obce, protože věci, které jsou dnes trestní čin, budou spadat do přestupkového řízení. Jenže to je z povahy věci levnější než soud, takže i dopad na veřejné rozpočty bude pozitivní,“ plánuje ministr.

Hranice škody by se navíc podle Kněžínka měla navázat přímo na růst minimální mzdy. V legislativním plánu zatím tento bod není, to ale hodlá ministr změnit.

Politickou podporu hodlá Kněžínek získat argumentem, že je zbytečné, aby lidé končili ve vězení. „Z toho nic dobrého nepramení. Věznice nejsou ideální zařízení pro někoho, kdo je prvotrestaný. Je vysoká recidiva a klienti, se kterými bude prvotrestaný na cele, ho ovlivní spíš negativně. Kdo nemusí jít do vězení, ten by tam jít neměl,“ myslí si ministr spravedlnosti.

Koaliční sociální demokraté se k novele ovšem staví opatrně. „Představím si člověka, který má kolo v hodnotě sedmi tisíc korun. Pro něj to jsou docela velké peníze, určitě by nebyl spokojen s tím, že pro zloděje to bude pouhý přestupek,“ varuje předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Ministr vnitra Kněžínek v pořadu Týden v politice zopakoval, že část trestných činů by se podle něj měla řešit spíše peněžitým trestem než podmínečným odsouzením. „Měly by to být činy z nedbalosti, třeba pachatelé dopravní nehody s ublížením na zdraví by dostali pokutu, která nebývá malá. Podmínku na sobě totiž fakticky nijak nepocítí, pak udělají hloupost a skončí ve vězení – za jednu nedbalost a jednu hloupost. Zato výchovný účinek u pokuty bude vyšší,“ plánuje ministr.

Vymáhat peněžité tresty by ale podle něj neměly soudy, kterým na to chybí kapacita, a proto se zdráhají tyto tresty udělovat. Pravomoc by měla přejít na celní správu, navrhuje Kněžínek.

„Tím se zvýší efektivita vymáhání, protože to bude dělat někdo, kdo se na to specializuje a má to v popisu denní agendy. S celní správou o tom teď jednáme. Budou na to připraveni, pokud se podaří vyjednat nějaké jejich posílení na úkor našeho oslabení. Tohle chceme předložit na vládu do konce roku,“ dodal ministr spravedlnosti.