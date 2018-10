Peněžité tresty by mohly snížit počet lidí ve vězení, domnívá se ministr spravedlnosti

Podíl ukládaných peněžitých trestů by se měl zvýšit, shodli se na tiskové konferenci ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Tento alternativní typ sankcí zatím podle nich v Česku ideálně nefunguje, změnit by to mohla připravovaná novela zákona o státním zastupitelství.